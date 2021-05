Daniela Darcourt regresa por todo lo alto al mundo de la música y la afirmación no es gratuita. Hace algunas horas, la popular cantante lanzó al mercado internacional “Te equivocaste conmigo”, tema del compositor Jorge Luis Piloto que fue producido nada menos que por el ganador del Grammy, Tony Succar. Una dupla de lujo para un retorno esperado.

“La amistad, la confianza y el compromiso fue lo que destacó cuando nos juntamos. Y una de las cosas más importantes es que Tony Succar me permitió aportar y ser parte del proceso creativo en la letra, el coro, las guías, que se las propuse al maestro Piloto, quien estuvo conmigo en el proceso de grabación. Más que celebrar estar trabajando con gente de talla mundial, siento que estoy afianzando y haciendo vínculos de amigos con gente que no importa quiénes sean, o de dónde vengan, es gente que me quiere y aporta al trabajo tan duro que estoy haciendo”, dice una emocionada Daniela.

Has quemado varias etapas hasta llegar a un momento expectante para tu carrera internacional. ¿Eso es básico para un artista?

Yo creo que un gran error que cometemos muchos artistas y colegas es el de querer acelerar procesos. Algo que yo aprendí es que, es mejor hacer una cosa a la vez, bien hecha, darle su tiempo y espacio, antes de cometer errores por apresurarse.

¿A ti te pasó eso?

A veces uno a la loca dice: ‘debo sacar algo porque tengo tiempo sin lanzar música’. Ese desesperarse trae como resultado lo que uno no quiere y te vas frustrando en el camino. En mi caso, no te voy a mentir que estoy muy ansiosa con el hecho de cómo va a reaccionar la gente después de tanto tiempo en silencio musical, pero estoy completamente sorprendida de la aceptación y el cariño que la gente le está dando a este tema recién lanzado.

Tu carrera se vio afectada por malas decisiones a nivel empresarial y hoy eres la dueña de tus producciones. ¿Aprendiste la lección?

Todo lo que sucedió ha hecho que aprenda y que sea dueña de mi propia vida, porque perderse en el camino no es nada bonito, dejar que tu alma, tu corazón, todo de ti le pertenezca a otra persona, sin quererlo, es muy triste. No puedo culpar solamente a las personas que transitaron por mi vida, sino yo también tengo una dosis de culpa por el hecho de no haber sabido comunicar muchas cosas, por haber tenido miedo.

La falta de experiencia y juventud pesan a la hora de administrar y manejar una carrera.

No me culpo ni me autoflagelo, en ese entonces tenía 22 años solamente vivía el sueño y quería trabajar, estar con la gente y no me enfoqué en cosas que también son importantes como lo que uno firma y se compromete. No odio a nadie, si me tengo que cruzar con ellos les invitaré una chela y les diré: ‘gracias por haberme hecho m.. y dejarme en el piso y hacer de mí lo que soy ahora. Celebren conmigo el hecho de estar viva’.

Debe ser duro no poder usar tu nombre y tampoco cantar por firmar un mal contrato.

El nombre que me regalaron mis papas, los apellidos de ellos, todo casi perdido por no haber sabido decir no. Pero vuelvo y repito, todo este proceso de aprendizaje más allá de haberme hecho daño, porque sufrí muchísimo, ha hecho que esta Daniela que hoy estás viendo este así de fuerte y decidida y sepa de ser líder de ella misma.

¿Qué tan importante es para un artista rodearse de buenas personas?

Es súper vital e importante tener gente buena en el camino porque te van a conectar a la tierra en el momento que nuestra mente no sepa qué hacer. Gracias a Dios hoy estoy rodeada de gente muy bonita, los indicadores de familia, trabajo, amor, están casi al cien por ciento y de manera positiva. No me puedo quejar, estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida y espero que siga siendo así por mucho tiempo.

Perfil

Daniela Darcourt es cantante. En 2018 empezó su carrera como solista y participó en “El Artista el Año”, programa en el que ganó en dos ediciones. En 2020 se dio a conocer que Darcourt fue la artista más escuchada del género salsa de Spotify en Perú.

