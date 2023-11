Daniela Sarfati, una de las integrantes de “Torbellino”, grupo que anuncia su reencuentro este 23 de noviembre, admite que en el espectáculo que presentarán en el anfiteatro del Parque de la Exposición, la nostalgia estará presente en el ambiente. “Habrá un montón de emoción y recuerdos que es lo que a mí me mueve, pero no solamente eso pasará con el grupo, sino que creo que eso alcanzará a todos. Nos tocará recordar cómo ha sido nuestra época personal, cómo vivíamos en ese momento, tiempos que eran totalmente distintos a las que vivimos hoy. Eso es lo que yo siento”, dice la actriz.

Épocas en las que quizá, al no existir redes y plataformas, había que trabajar más duro para trascender.

Creo que lo que algún modo nos ha respaldado en los 90 es que este grupo salió de una telenovela. Los fans no iban solamente a ver al grupo y a escuchar las canciones que sonaban de ellos, sino que también iban a ver al personaje de la historia. Creo que es bonito también reconocer que en esa época los fans no eran, digamos, solamente virtuales, como es ahora, sino que buscaban un acercamiento real.

¿Hace 25 años, les sorprendió el éxito de la telenovela, el boom que resultó “Torbellino”?

Nadie imaginó que lo que era parte de la ficción de la novela, la aparición de un grupo musical, este luego saldría a la realidad, con conciertos y esas cosas, nadie lo pensó, pero se hizo. Y todo surgió porque nos lo propusieron, dijimos, es una opción, entonces hagámoslo.

¿Y te acuerdas dónde fue el debut?

Nuestro primer concierto fue en un colegio, algo alucinante lo que ocurrió, ahí fue donde empezó todo y nadie se imaginó que iba a ser un éxito. En ese momento creo que teníamos solamente tres canciones, un mix de temas de los 90 y allí terminaba todo. Fuimos creando el grupo en el camino, cuando ya de pronto nos invitaban a tal o cual sitio, tuvimos que grabar canciones, buscar productor, un coreógrafo, y mientras tanto seguíamos grabando la telenovela.

¿Cuánto tiempo duró Torbellino? Creo que un par de años, sino me equivoco, yo me fui un poco antes, pero no duró mucho, solamente hay un disco, no se mantuvo y creo que ha sido responsable lo que Iguana decidió. En esa época, para la empresa no era su enfoque manejar un grupo musical, ellos hacían telenovelas, eso era a lo que se dedicaban. En el camino buscaron personas que nos apoyaron, teníamos un equipo increíble, pero no era la prioridad de Iguana.

Tras 25 años de ausencia regresa Torbellino y la cantante y actriz considera que será una experiencia inolvidable.

¿Cuándo te propusieron el reencuentro lo pensaste mucho? Lo que pasa que es no ha sido la primera vez que me lo proponen, pero esta vez fue distinto porque podíamos los siete. Como comprenderás, cada uno tiene totalmente una vida distinta desde hace 25 años, pero dijimos si estamos los siete, vamos, puede ser una locura, pero juntarnos creo que no se va a volver a repetir nunca más. Siento que este reencuentro tendrá un feeling especial, cuando estamos los siete en el escenario ocurre esa magia de “Torbellino”, que todo empieza a fluir, todo empieza a salir.

Todo fluye porque existe una buena amistad entre todos ustedes. Yo conozco a Marco Zunino desde “Nube Luz”, o sea lo conozco desde hace muchísimos años, he actuado con Érika Villalobos, con Gabo (Gabriel Calvo) en novelas, pero no era una amistad que surgió, digamos, de este grupo, cuando grabábamos la novela y cuando íbamos de gira, pero como te digo nos juntábamos lo necesario y todo iba súper bien, y sentíamos cariño porque hemos compartido un montón de cosas. Lo que está ocurriendo ahorita va más allá de una amistad, sino de un compromiso con lo que fue “Torbellino” con un cierre de etapa, con un agradecimiento a los fans.

¿Este reencuentro será una forma de decirle adiós a un grupo y a una época inolvidable? ’Yo creo que el cielo es el límite, eso nunca se sabe, el grupo se creó hace 25 años y ya debería haber tenido un fin, pero nunca hubo un cierre, el grupo se desvaneció y no se conversó con nadie. Torbellino no tuvo una despedida con los fans, simplemente desapareció, y creo que nosotros al menos merecemos un cierre y el público también, y eso va a ser bonito compartirlo.