El pasado 14 de junio la exMiss Colombia Daniella Álvarez, les comentó a sus miles de seguidores que se sometería a una cirugía a fin de amputarse su pie izquierdo por una isquemia.

Luego de doce días de haber sido intervenida, la modelo reapareció en sus redes sociales para contar y mostrar a sus fanáticos cómo camina después de la operación.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, escribió Álvarez junto al video que hasta el momento cuenta con casi dos millones de reproducciones.

En el clip, Daniella cuenta que debido a la isquemia su pie derecho “quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento”, por ello, para poder caminar se ayuda con una prótesis que ajusta a su pierna y con una zapatilla alta.

En las imágenes vemos a la exMiss Colombia dando sus primeros pasos por la clínica, apoyada sobre un caminador y en todo momento acompañada del personal médico.

Como era de esperarse, en el post, sus fanáticos y diversos artistas internacionales no han dudado en dejarle palabras de aliento y aplaudir su valentía para afrontar este difícil momento con optimismo.

“Tú eres maravillosa Daniela. Cuánto de admiramos”, “Gracias por inspirarnos y motivarnos a seguir adelante ¡ADMIRACIÓN TOTAL!”, “Creer que todo tiene solución no es optimismos es talento”, “Eres grande, nos inspiras a todos”, “Eres inmensamente brillante”, son solo algunos de los mensajes que leen en los comentarios.

