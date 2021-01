Tras el terrible episodio que vivió al permanecer retenida en un ascensor la noche del último martes por el expresentador de televisión Jaime Cillóniz, la actriz Danna Ben Haim declaró para el programa de Magaly Medina y dio más detalles de los momentos de terror que vivió.

“No puedo ni siquiera explicar el nivel de desesperación que tenía en ese momento. Era una persona que no estaba lúcida, su comportamiento claramente era altanero, soberbio y hasta un poco violento en su manera de hablar”, manifestó la joven que interpreta a ‘Betty’ en la serie ‘De vuelta al barrio’.

Asimismo, la actriz Danna Ben Haim contó que se imaginó una serie de cosas que le podían pasar al estar encerrada en el ascensor.

Danna Ben Haim dio más detalles de los momentos de terror que vivió

“Un montón de cosas se me pasó por la cabeza, empezando desde que podía sacar un cuchillo, que me podía golpear, me podía jalarme del brazo y meterme a su departamento”, dijo al programa de Magaly Medina.

Además, Danna Ben Haim contó que al ser rescatada del ascensor por los vecinos del edificio logró ver que el departamento de Jaime Cillóniz se encontraba en total descuido.

“Era un departamento cochino, con papeles tirados por todos lados, la mesa estaba llena de cosas, como un cerro de cosas”, comentó la joven actriz.

VIDEO RECOMENDADO

Jaime Cillóniz es detenido por la policía tras denuncia de Danna Ben Haim por intento de secuestro

CORREO - Jaime Cillóniz es detenido por la policía tras denuncia de Danna Ben Haim por intento de secuestro