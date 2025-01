Dani Ribba llegará al país para presentarse el próximo 3 de abril en Centro de Convenciones Barranco (CBB), un evento imperdible para los amantes de la música urbana.

Daniel Oscar Ribba, mejor conocido como Dani Ribba, es una de las figuras más influyentes del trap latino y rap argentino. Nacido en Buenos, inició su carrera como freestyler, destacándose en competencias como El Quinto Escalón y FMS Argentina, donde su estilo único lo llevó a protagonizar batallas virales en YouTube y ganar múltiples títulos. Su talento lo posicionó rápidamente como un referente en la escena musical de Argentina, expandiendo su influencia más allá del freestyle hacia su carrera como cantante. A lo largo de su carrera ha grabado con los nombres más reconocidos de la música urbana argentina, incluyendo a Bizarrap

Nuevo disco: CONCEPTO ZER0, también conocido como 0000, marca un punto de inflexión en la carrera de Dani Ribba. Este trabajo, guiado por la honestidad y la frescura, representa “el inicio y la nada en simultáneo,” según palabras del propio artista. A través de canciones como RAP & B, NOT FOR SALE e INTOCABLE, el álbum combina influencias del rap y el R&B con colaboraciones de grandes figuras como LIT Killah, AFTER y Awesome Pierre, consolidando un mosaico sonoro único y experimental.

Datos del show:

Fecha: 3 de abril

Lugar: Convenciones Barranco (CBB)

Entradas: Joinnus

Precios:

General Early Bird: S/.200

General FULL: S/.250

