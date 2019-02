Danny Rosales: "Me da vergüenza que actores cómicos no guardaran su dinero"

Síguenos en Facebook

El cómico Danny Rosales reveló en una entrevista no estar a favor de la pensión de gracia que piden algunos de sus colegas pues opina que debieron ahorrar el dinero que ganaron durante sus años en la televisión.

"Me da vergüenza ajena que actores que han estado en programas antiguos, de años, no hayan sabido guardar su dinero", dijo el ex cómico ambulante que se hizo conocido en la década de los 90.

"No quiero especificar nombres. Piden ayuda al alcalde para que les den una pensión de gracia. Eso lo han inventado. Es dar plata por pena y porque hicieron reír en su momento. Las preguntas son: ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué no ahorraste y en qué lo gastaste?", contó preocupado.

"Hay que ahorrar pan para mayo. Toda la vida no voy a ser cómico, seré viejo. Mis compañeros no sé qué tienen en la cabeza. Me da mucha pena", señaló.