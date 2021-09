El actor cómico Danny Rosales se presentó en el programa Dia D, para contar sus experiencias a lo largo de su carrera artística. Además, tuvo la oportunidad de presentar por primera vez a su hija Nicole.

Durante la nota, Danny Rosales reveló que su hija, por razones que no precisó, nunca conoció a su madre. No obstante, relató que fue criada por su abuela.

“Mi hija, ella no tiene mamá, mi mamá fue su mamá, su abuela”, dijo Rosales, quien llegó hasta Villa El Salvador para visitarla.

Su hija Nicole precisó que quiere mucho a su padre, pues siempre la apoyó en lo que necesitaba y, gracias a él, está forjándose un futuro.

“Yo lo amo bastante a mi papá, no sabría qué hacer (sin) él, si no fuera por él, no sabría dónde estaría”, expresó

“Hay que ser agradecidos con las personas que siempre te dan la mano”: Danny Rosales sobre Ernesto Pimentel y Jorge Benavides

Tras la revelación de Manolo Rojas, de que Danny Rosales llamó para que lo contraten en el ‘El Reventonazo de la Chola’ de América Televisión, el cómico que labora ‘JB en ATV’ negó dicha versión en CORREO y dijo que su amigo entendió mal las declaraciones que dio.

“Realmente no sé por qué se ha expresado así, pero no le pienso contestar porque no es cierto lo que ha dicho. Si hubiera sido cierto, quizás me hubiera indignado, le hubiera contestado, pero como no es cierto, para qué contestarle. Lo quiero, lo aprecio, he aprendido mucho de él, le tengo respeto como antiguo, como lo que es, pero más allá no. Nunca he llamado a la ‘Chola Chabuca’, es totalmente falso”, expresó en diálogo con este diario.