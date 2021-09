Katy Portella, cantante de música Folclórica y popularmente conocida como la ‘Flor de Huaraz’, se fue tendencia en redes sociales, debido a que retiró en vivo del set de ‘Magaly TV: La Firme’ tras discutir con la conductora de TV por defender Junior Marcano.

En conversaciones con Diario Correo, la cantante comentó que Magaly está acostumbrada a humillar a las personas que visitan su programa de TV.

“Ella no dejó que él día sus explicaciones (Junior Marcano), de por qué había salido esa demanda y se salió de control, de contexto y Junior se fue. Es que ella está acostumbrada a humillar, lo humilló y eso me incomodó, pero yo me quedé para terminar la entrevista”, comentó la cantante.

LE DESEA LO MEJOR AL GRINGO CARL

“Yo soy una artista que compone, yo he creado a ese personaje. Si ustedes ven al Gringo Carl bailando es porque todo eso es mis composiciones, yo soy autor, composición, coreografía y humor. Todo eso es parte mía. Él solo generaba su texto, cómo iba a comportarse y lo hacía”, comentó Flor.

Luego continuó con: “Él es un gran artista, pero no de vocación, porque dejó todo para convertirse en granjero y también le doy toda la suerte y yo continuó con mi carrera artistas al lado de la persona que cumpla con todos los requisitos”