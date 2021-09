La conductora de televisión Magaly Medina pidió, en ‘Magaly TV: La Firme’, a las hijas de Andrés Hurtado, Jossety y Génnesis, que no le den lujosos regalos porque el cariño no se condiciona a ningún objeto costoso, sino que es incondicional.

La popular ‘Urraca’ dijo que estar en el set de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ fue de mucha sorpresa, y que no pudo negarse ante la invitación para estar presente en el aniversario del conocido públicamente como ‘Chibolín’.

“Claro que ellas (Jossety y Génnesis) fueron bastante dadivosas, generosas con sus regalos. Ya les he pedido públicamente que dejen de regalarme cosas. Me trajeron unos zapatos de la marca Louis Vuitton, que tanto me gustan a mí, una cartera, un perfume de esa misma marca”, afirmó en el mencionado programa de espectáculos.

“De verdad me siento un poco tímida cuando recibo regalos de las personas, sobre todo cuando me regalan cosas tan costosas, tan caras, que a lo largo de mi vida las he comprado yo. Como les dije a ellas, eso que uno les hace, las notas y los elogios, son realmente sinceros, porque de lo contrario no lo diría”, agregó.

Según Magaly Medina, las hijas de Andrés Hurtado son emprendedoras que buscan el éxito en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, por lo que no necesitan darle ningún regalo a cambio porque ella presenta notas porque es presentadora de un programa.

“Se los agradezco mucho, pero como les dije no tienen que comprar nada para mí, ella me dice que no me va a regalar más labiales. No, yo me siento feliz cuando me siento labiales, pero más no. No porque el cariño no es una cosa que se condicione con yo te regalo porque siento que te tengo que elogiar o premiarte por algo que me haces. El amor es incondicional. El cariño existe y no tiene que ser porque te dan algo a cambio”, finalizó.

