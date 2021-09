Espectáculos







Flor de Huaraz discute en vivo con el ‘Gringo Karl’: “Como no te pude dar el hijo te buscaste otra mujer” (VIDEO) “Si con mi dinero trajiste a tu papá, a tu hermano. Has hecho cosas con mi dinero. Has metido a mi casa a tus paisanos”, reclamó la Flor de Huaraz a su expareja.