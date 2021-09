Luego de casi una semana de grabaciones en el Santuario Histórico de Machu Picchu, la dirección y producción de Transformers: ‘Rise of The Beasts’, decidió retirarse de la maravilla mundial a fin de alistar el rodaje de escenas con vehículos en el Valle Sagrado de Los Incas y Abra Málaga.

El último lunes por la noche, Anthony Ramos y Dominique Fishback, retornaron junto a un equipo a la ciudad de Cusco, mientras el director del filme, Steven Caple Jr. Junto al grueso de sus colaboradores emprendieron viaje de retorno a Cusco el martes por la mañana.

De momento se desconoce si todo el equipo se quedará en Cusco para la filmación de secuencias en otros puntos como la Plaza Mayor o emprenderán viaje a la ciudad de Tarapoto en la Región San Martín, donde también tienen previstas varias escenas.

Recordemos que los actores y sus dobles realizaron rodajes en andenerías ubicadas frente al Templo del Sol, Templo de las Tres Portadas, Puente Inca y finalmente se trasladaron hasta Huayna Picchu, donde acabaron con sus locaciones previstas para salir rumbo a Cusco.

NO INGRESÓ NI UN ROBOT A MACHU PICCHU.

Hasta el Santuario Histórico de Machu Picchu no ingresó ningún robot o vehículo de gran tamaño, como explicó el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, quien mencionó que el resguardo de la antigua ciudad inca, era la prioridad durante la grabación del filme norteamericano.

El funcionario más antes había sido bastante firme en explicar que si bien, la producción de Transformers: ‘Rise of The Beasts’, tenía permiso de ingreso y permanencia en Machu Picchu, este sólo concebía el traslado de personal y equipos de audio y vídeo que no fueran de gran tamaño a fin de no causar alguna afectación en el lugar.

“No entrará ni el pie de un transformer a la llaqta, eso está fuera de discusión, los permisos son únicamente para equipos de filmación y para el ingreso de actores y staff, no entrará ningún elemento que podría afectar al patrimonio”, mencionó antes que den inicio las grabaciones en el santuario histórico.

Según fotos y vídeos a los que tuvo acceso Correo, drones sobrevolaron Machu Picchu y se utilizaron cámaras y trípodes de tamaño regular, mientras tanto el helicóptero que dirección tenía a disposición en la zona llamada Rocotal no llegó a ser utilizado en inmediaciones del parque arqueológico.

CIFRA:

- 100 Personal, entre producción, dirección, asistentes, actores y dobles llegaron a Cusco para Transformers: ‘Rise of The Beasts’, de los cuales 50 viajaron a Machu Picchu y los demás se quedaron en Cusco estudiando las locaciones para las siguientes grabaciones.