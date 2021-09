La exbailarina Génesis Tapia decidió responder, mediante su cuenta oficial de Instagram, a un usuario que la minimizó por no estudiar su carrera profesional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) o en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“¿Quién ch… es Génesis tapia?, ¿qué bancada representa?, ¿qué politóloga o antropóloga es?, ¿es de la Católica o San Marcos?, ¿quién es?”, escribió uno de los ‘haters’ de la influencer.

“Soy la futura jueza que se encargará de que misóginos como tú la piensen dos veces antes de referirse hacia una mujer con comentarios peyorativos”, fue la respuesta de la estudiante de derecho en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Tras publicar lo que le contestó al usuario, Génesis Tapia se pronunció mediante las historias de la mencionada red social para dejar en claro que no le interesa que cuestionen en donde estudia su carrera profesional.

“Me voy a referir al tema porque no soy la única persona que lucha por sus sueños, que se esfuerza por ser la mejor en sus estudios, y que no por eso estudia en la San Marcos, Católica o San Martín. Hay muchas que estudiamos y nos sentimos orgullosas de estudiar en la UTP. (Estoy) próxima a terminar, con honores y me siento orgullosa. No es el tema de la universidad, es mi esfuerzo lo que califica lo lejos a donde yo voy a llegar, porque voy a ser juez y voy a dejar un legado muy importante, así que me digan bataclana, bailarina de cumbia, eso no me interesa”, dijo la universitaria.

Génesis Tapia remarcó que su pasado no le avergüenza porque, según dijo, le servirá de ejemplo para muchas mujeres que deseen ser artistas, comprendan de la gran importancia de estudiar una carrera universitaria.

“A mí ni mis cuatro hijos, ni mi esposo, ni mi trabajo, ni mi labor de casa pudo impedir lograr mis sueños y terminar como yo quería, con honores. A mí no me van a hacer sentir mal, que me digan que si politóloga, puedo opinar del tema que quiera si me siento preparada para hacerlo. Los 20 (de nota) no te regala ninguna universidad, se gana con esfuerzo y disciplina”, culminó.

