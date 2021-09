Isabel Castro, una madre de familia que fue impedida de ingresar a la escuela de su pequeño hijo por su forma de vestir en Colombia, rompió su silencio.

“Yo lo único que quise fue que me respetaran… me han dado muy duro, especialmente las mujeres, me han ofendido, soy mujer, soy madre y quiero que también sepan el dolor que me han causado”, señaló Isabel Castro en su cuenta de Facebook.

“No juzguen sin saber, yo soy una mujer que trabaja en las redes sociales. Seamos solidarias y seamos una sola, debemos estar unidas”, agregó.

¿Cómo la discriminaron?

El pasado lunes 6 de setiembre, en un video grabado por su esposo, Cristian Camilo, acusó de discriminación a una persona que le prohibió entrar a la escuela porque llevaba puesta una ombliguera blanca y un pantalón de mezclilla entallado.

“Yo fui el que grabó el video y cuando están pasando ese tipo de cosas, me puse a penar: ‘oiga, en otras partes del mundo hay una crisis humanitaria en contra de las mujeres, aquí estamos del otro lado del planeta y seguimos con este tipo de casos. Me pareció que no está bien”, señaló Camilo.

Pronunciamiento

En un reel Isabel Castro señaló: “Me dicen viste bien porque tienes tres hijos, debes dar el ejemplo. Yo respondo, soy una madre joven, hermosa, empresaria y no inrespeto (sic) a nadie”.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021





