Pese a estar alejada de la televisión, la bailarina Isabel Acevedo continúa en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

La popular ‘Chabelita’ constantemente recibe cientos de comentarios positivos en su cuenta de Instagram; sin embargo, esta vez no dudó en responder a un usuario que criticó la apariencia de su rostro.

Y es que en un reciente video que publicó Isabel Acevedo haciendo el challenge de la nueva canción de Greeicy y Alejandro Sanz, “Lejos conmigo”, recibió la crítica de un cibernauta.

“Pero luces de 35 a 37 años”, fue el comentario del usuario de Instagram, al que Isabel Acevedo respondió: “Qué puedo hacer, para ti 35, 37; para otros 25 (años)”.

Isabel Acevedo responde a usuario que le dijo “luces de 37 años”. (Foto: Instagram)

Pamela Franco sobre Isabel Acevedo: “Si ella no habla de Christian, no va a rebotar”

Pamela Franco se pronunció antes las cámaras de “América Hoy” sobre la polémica que se ha generado luego que Christian Domínguez le pidiera públicamente a su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, que deje de mencionarlo para “facturar”.

En referencia a la popular ‘Chabelita’, Franco sostuvo que para ella ‘la cosa está clara’ y que solo habla del ‘Wachimán’ para generar dinero. “Bien malcriados son. He visto el programa, siempre lo veo, está clara la cosa hay que trabajar, hay que generar. Pero yo creo que más allá de todo debe haber un respeto”, comentó al inicio de la entrevista.

Asimismo, Pamela cuestionó que Christian Domínguez en su momento no haya aclarado las cosas con Isabel Acevedo. “Por no aclarar las cosas desde el primer momento (le pasa eso). Cuando ya lo quieres aclarar después ya fue, la gente no le da la importancia que debió haber tenido. Le dije ‘se te fue, cuando lo quisiste hacer ya no era’ y aquí están los resultados. Aquí está su ‘mostrito’”, continúo.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el baile de Isabel Acevedo en ‘Reinas del Show’