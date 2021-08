Romina Gachoy utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a Gia, la hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja, pues la pequeña acaba de cumplir 10 años.

Jean Paul y Romina compartieron tiernas fotos en Instagram ce la fiesta de cumpleaños que le realizaron a Gia durante este fin de semana.

“10 añitos de la princesa de nuestro corazón Te amamos Gia!”, escribió Romina Gachoy en un post de Instagram.

Luego continuó con: “llegaste a nuestra vida para llenarla de felicidad, de amor, de dulzura y de mucha sabiduría porque teniendo solo una década de vida nos enseñas cada día algo maravilloso con tu sola sonrisa y personalidad”.

Romina Gachoy a Angie Jibaja por tratar de impedir que sus hijos viajen a Uruguay: “Debería darle vergüenza”

Romina Gachoy se pronunció sobre las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien señaló que su expareja Jean Paul Santa María necesita de su autorización para llevarse a sus hijos a Uruguay.

“Hoy por hoy no dependemos de lo que ella diga o haga. Tenemos que velar por el bienestar y futuro de nuestros hijos. Si ella no nos apoya ni siquiera en esto... qué pena por ella, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo la modelo al diario Trome.

La actual pareja de Jean Paul señaló que meses atrás le dieron a conocer a Jibaja sus planes de salir del país.

“Jean Paul no necesita su permiso. Además, ella (Jibaja) no se entera recién de esto (planes de llevárselos a Uruguay), hace meses hablamos del viaje y nos dijo que contábamos con ella, pero cada cierto tiempo cambia de opinión y no podemos depender de su inestabilidad”, apuntó.

Respecto a la deuda que mantiene Jean Paul Santa María con Angie por el juicio de alimentos, Romina Gachoy sostiene que “ella (Jibaja) vive hablando de lo que Jean Paul le debe, pero nunca habla de todo el dinero que él sí le pasó y tampoco habla de que ella no les da ni un sol a sus hijos desde hace tres años desde que está con nosotros. Debería darle vergüenza”.