La conductora de ATV, Andrea Llosa, sorprendió al anunciar en la última edición de su programa que ha decidido separarse de su esposo Luis Ávalos, tras casi 16 años de relación y dos hijos.

“No es fácil estar acá parados en un set de televisión para contar una historia íntima, una historia dolorosa muchas veces y que es triste, y me toca a mí. Yo les quiero contar a ustedes porque sé que muchas y muchos de ustedes pueden estar pasando por una situación parecida a la mía”, comentó la periodista al final de su programa.

“He decidido con mi esposo separarnos después de muchos años y no es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando, estas son las historias de la vida real y se lo digo a ustedes mirándoles a los ojos”, anunció la conductora de ‘Andrea’.

Asimismo, Andrea Llosa no quiso dar detalles de los motivos de su separación y aseguró que en estos momentos están enfocados en la crianza de sus dos hijos.

“Hay que seguir adelante, en este momento ambos estamos enfocados en nuestros hijos que son lo más importante. Sí es triste la historia, pero a veces también las relaciones humanas, el matrimonio también puede llegar a desgastarse”, comentó Llosa.

Finalmente, Andrea Llosa recalcó que no hablará más del tema y le aconsejó a todas las mujeres que estén pasando por su misma situación continuar con su vida.

Como se recuerda, a inicios del 2020 Andrea Llosa mostró la emotiva pedida de mano que le hizo su esposo Luis Ávalos para casarse por religioso, tras quince años de relación.