Hace unos días, Magaly Medina reveló en su cuenta de Instagram que vuelve a las pantallas de la TV peruana este lunes 11 de enero en el mismo horario. Además, la popular Urraca recalcó en una entrevista que el prime time de ATV es muy importante para ella, ya que está liderado por mujeres

“Nuestro ‘prime time’ está fuerte y es un ‘prime time’ hecho por mujeres fuertes y temperamentales. Estamos siendo el bastión de fuerza del canal y eso nos enorgullece”, comentó la conductora de TV para Trome.

Luego continuó con: “yo compito hasta con mi sombra, no me gusta que nadie me gane, entonces la competencia es hacia afuera, pero también adentro, para qué negarlo, soy honesta”.

NO ES MI AMIGA

Magaly también se refirió a una supuesta enemistad con Andrea Llosa, ya que hace unos meses, la periodista se refirió a ella como “una persona más del canal como cualquier otra”.