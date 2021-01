hace unas semanas, Jorge Benavides anunció que no renovó contrato para el año 2021 con Latina. Cabe mencionar que Rodrigo González reveló que el popular JB se mudaría con su programa ‘El Wasap de JB’ a ATV debido a una supuesta censura a un sketch.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Jorge Benavides compartió una divertida edición, donde un hombre está cayendo del cielo. Sobre el cuerpo animado pusieron la cara del humorista nacional.

“¡Muy pronto aterrizaré en mi nuevo destino! ¡Estén Atentos! Solo estoy esperando la autorización de Torre de Control para volvernos a encontrar. ¡VOLARÉ! ¡OH OH! ¡CANTAREEEE! OH OH OH OH”, escribió Benavides.

MAGALY LE DIO LA BIENVENIDA

En conversaciones con Trome, Magaly Medina comentó que ya le dio la bienvenida a JB, revelando que el cómico trabajaría para ATV luego de su salida de Latina.