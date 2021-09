La artista Katy Portella, más conocida como Flor de Huaraz, señaló en declaraciones al Trome que su expareja siempre quiso tener un hijo para poder quedarse en el Perú.

“El gringo sólo buscaba un hijo para quedarse en Perú porque a mí me consta que él tenía otra relación con una cantante, la misma Milagros (pareja de Karl) me contó que los encontró y luego le perdonó los ‘cachos’. A ella se le ve triste y preocupada”, dijo la cantante al mencionado medio.

Flor de Huaraz contó que el gringo Karl no tenía sus papeles en regla. “El gringo fue expulsado del país por narcotráfico, pero como estamos casados se quedó por eso no me daba el divorcio”, señaló.

Recordemos que la cantante Flor de Huaraz fue a Chocas, Carabayllo, junto con un equipo de Magaly TV: La firme, para buscar a su expareja el gringo Karl en su granja de codornices para exigirle que le devuelva el auto que le prestó cuando mantenían un vinculo amoroso.

Al llegar a la granja, Flor de Huaraz encontró su vehículo en mal estado, lleno de basura y sin el motor, por ese motivo, la cantante no dudó en reclamar.

“¡Eres un conchudo! ¡Eres un infeliz! ¡Eres un miserable! Vienes a venir a decirme ‘ven, recoge tu carro’”, le gritó la cantante.

Luego continuó con: “no vale nada este carro, qué cosa me voy a llevar. Así me paga, dándome toda esta chatarra”, señaló Flor de Huaraz.

VIDEO RECOMENDADO:

Monique Pardo pide ayuda a Magaly Medina