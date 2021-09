La vida de la joven hija de Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, Samahara Lobatón, está llena de canjes a cambio de publicidad, ya que la joven madre de familia lleva una vida muy activa en sus redes sociales.

Samahara Lobatón no ha dejado de celebrar mes a mes a su primera hija que en octubre próximo cumplirá su primer año de vida.

Para no perder la costumbre, Samahara Lobatón ya estaría planeando la matiné y sería una fiesta llena de canjes de decoración, globos, bocaditos y más.

Al conocer todos los canjes de Samahara Lobatón, Magaly Medina no dudó en criticar este hecho pues la jovencita pide canje no solo hasta para su perro, ni el papá de su bebé sino también realiza canje con los mozos.

¡Tal como lo leen! La ‘urraca’ no pasó por alto este hecho. “El baby shower, el bautizo, el mes, los dos meses, las zapatillas, la ropa, la comida, el buffete, el marido, el perrito, todos reciben su canje, se ha convertido en un gran negociado”, señaló.

“¡Hasta el mozo!, pobrecitos los mozos, ¿cómo no les va a pagar por un canje? por un agradecimiento, porque eso tiene un costo, no es barato realizar un baby shower, un bautizo con todos los adornos la escenografía, las flores, los tragos, no es barato pero si todo lo tiene por canje. Así, ahorita se va a casar por canje porque si no le cuesta nada”, agregó.