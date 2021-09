La joven influencer Samahara Lobatón fue invitada al set del programa “Mujeres al mando”, donde contó su versión sobre los hechos sucedidos con Youna, el padre de su hija, hace algunos meses, cuando ambos fueron llevados a una comisaría.

En conversación con las conductoras del programa matutino de Latina TV, Samahara recordó que fue detenida con su pareja tras haber tenido una presunta pelea doméstica. Ambos fueron trasladados a la comisaría de La Perla, Callao.

“Yo llegué a mi casa con mi hija y Youna y yo comenzamos a discutir, mi hija se quedó dormida, la dejé en su cuna y seguimos discutiendo. Entonces él me dice ‘me voy de la casa’ y recogió sus cosas. Yo le dije ‘ok, vete’. Allí fue que hubo forcejeos entre los dos. No había alcohol de por medio”, contó Samahara.

Asimismo, la joven influencer negó que haya atacado al padre de su hija con un cuchillo, tal como se informó en un primer momento.

“No nos quería soltar, porque querían que la prensa esté allí afuera con la comidilla... Cuando estuvimos peleando yo estaba cortando un limón (con el cuchillo), solamente fue una parte de la pelea, no es que yo le clavé algo a él”, recordó.

Si bien Samahara Lobatón no contó cómo se originó la pelea, aclaró que no tuvo nada que ver con que haya rapado el pelo de su bebé cuando tenía dos meses. “Si bien es cierto yo le rapé el pelo a mi hija, pero no tiene nada que ver con la pelea”, precisó.

