La actual pareja de la cantante folclórico la ‘Flor de Huaraz’, Junior Marcano, estuvo cerca de pelarse en vivo, en el set del programa de entretenimiento ‘Andrea’, con el ‘Gringo Karl’ luego de un encuentro de palabras.

“Flor es una gran mujer. Me gusta compartir muchos momentos con ella. Soy feliz con ella. No quería hacerlo. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaído por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente. Me han contado cosas muy privadas, que ese señor (’Gringo Karl) es un sinvergüenza”, comentó el venezolano en el espacio conducido por la artista nacional.

El sudafricano contestó las palabras de Marcano y este se levantó de su lugar para presuntamente iniciar una pelea a golpes.

“Primero que nada, a mí no me faltes el respeto, sinvergüenza”, exclamó el venezolano antes de que miembros de la producción intervengan.

Flor de Huaraz discute en vivo con el ‘Gringo Karl’

La cantante de música folklórica Katty Portella, popularmente conocida como la ‘Flor de Huaraz’, estuvo frente a frente con su expareja el ‘Gringo Karl’ donde limaron asperezas en vivo durante el programa de entretenimiento ‘Andrea’.

La discusión inició en el set del espacio conducido por Andrea Llosa cuando el extranjero afirmó que estaba “desperdiciando su vida” cuando tenía una relación sentimental con la artista nacional.

“¡Cómo vas a desperdiciar tu vida! Si con mi dinero trajiste a tu papá, a tu hermano. Has hecho cosas con mi dinero. Has metido a mi casa a tus paisanos, expresidiarios, para darle de comer. Ahora mismo estás viviendo con ellos”, contestó la intérprete peruana.

