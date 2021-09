Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ se reencontraron en el programa de Andrea Llosa a fin de resolver sus trámites de divorcio. Durante el espacio de televisión, la cantante sorprendió al presentar a su novio Junior Marcano Martínez, un joven venezolano que tiene 32 años menos que ella.

Luego de presentarse e ingresar al set de televisión, el extranjero indicó que es pareja de la cantante desde hace 3 años y no ocultó su molestia al ver al ‘Gringo Karl’.

“Ese señor es un mentiroso, ella me ha mostrado muchos mensajes cuando te fuiste. Desde hace 3 años, ella te ha querido dar el divorcio y tú se lo has negado. Flor es mi pareja actual, ya tenemos 3 años juntos”, sentenció.

Cuando el extranjero reveló que tenía 26 años, la conductora Andrea Llosa acabó sorprendida, pero le brindó su apoyo a la pareja. “Está bien, 32 años menor, cada quien elige al hombre que quiere y cada quien es feliz con quien le de la gana”, dijo.

Flor de Huaraz aprovechó para dar a conocer algunos detalles de su historia de amor y dejó de lado las críticas para asegurar que la diferencia de edad no es un inconveniente para ella.

“Lo que pasa es que yo la vida no la tengo comprada. Yo soy feliz con él y él es feliz a mi lado. Si a él le gusta estar conmigo, bienvenido. Para mí no hay ningún problema”, sostuvo la artista. “Es una gran mujer, me encanta compartir mis momentos con ella”, sostuvo su pareja.