Katy Portella, cantante de música Folclórica y popularmente conocida como la ‘Flor de Huaraz’, se retiró en vivo del set de ‘Magaly TV: La Firme’ tras discutir con la conductora de televisión Magaly Medina por defender a su pareja venezolana, llamada Junior Marcano.

“He venido aquí porque tengo un público que me respeta, pero ayer tú no me respetaste, me faltaste el respeto, minimizando mi divorcio, comparándolo con el de Laura Bozzo. Es más, a Junior Marcano lo trataste de la peor manera”, inició la artista nacional en el mencionado espacio de ATV.

“A mí no me merece respeto algunas personas, pero yo acá tengo los papeles. Justo lo que él decía era mentira”, contestó la popular ‘Urraca’.

La ‘Flor de Huaraz’ continuó defendiendo al joven extranjero aduciendo que él tenía familia y que todas las acusaciones en su contra se trataba de un supuesto.

Magaly Medina le pidió que vaya a defenderlo ante un juez y le preguntó si era su novio. Ante esto, la cantante le aclaró que no tenía el porqué contar su vida privada.

“¿Quién diablos es Junior Marcano? Por favor, Flor de Huaraz”, manifestó la conductora de televisión.

“¿Ya ves, lo malcriada que eres? Insolente y malcriada que eres, estás atacando a un joven. Es un supuesto, no seas mal hablada. Si estoy acá es porque tengo un respeto al público. ¿Sabes qué? Yo me retiro. Mira (Gringo) Karl, contigo no es el problema, con ella es”, dijo la artista nacional antes de retirarse del set de televisión.

