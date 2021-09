Magaly Medina botó del set de su programa a la nueva pareja de Flor de Huaraz, un joven venezolano que tiene 32 años menos que ella. “No tengo paciencia para soportar a mocosos malcriados, en mi programa no”, dijo la conductora.

Flor de Huaraz estuvo en el programa “Magaly TV La firme” junto a su novio Junior Marcano Martínez. La entrevistada indicó que conductora de espectáculos siempre resalta todo del ‘Gringo Karl’ y a ella la ataca, pese a que recordó que su expareja andaba con personas de dudosa procedencia.

Ante ello, Magaly Medina expuso un parte policial por presunta extorsión contra la nueva pareja de Flor de Huaraz, Junior Marcano. Sobre ello el joven venezolano negó tal acusación y refirió que le robaron su documento de identidad y que se trata de una estafa. Además, le indicó a Magaly que ella aborda su caso por ráting.

“Gracias por presentar este caso en público que hace tiempo quería (aclararlo), porque es un tema delicado, yo pasé un momento feo...Eso es una estafa, ¿puedes leer el documento completo?... ¿Por qué no presentas el documento completo (acta de intervención de la PNP) para que tu público lo vea”, le dijo Junior Marcano Martínez a la conductora de espectáculos.

Ante ello, Magaly Medina refirió: “Tú todavía no eres importante, no eres importante. Ella sí (en referencia a Flor de Huaraz)”. No obstante, el joven refirió: “Acá, todos somos importantes. A mí no me faltes el respeto de esa manera por favor. Tampoco me interesa ser conocido en espectáculos, porque además, yo dije a la producción que me iba a sentar aquí siempre y cuando no me falten el respeto”.

Empero, la conductora le replicó a la nueva pareja de Flor de Huaraz, ex del ‘Gringo Karl’: “No eres importante en espectáculos. No tengo paciencia para soportar a mocosos malcriados Flor, no en mi programa Flor... Puedes irte, puedes irte. Chau, yo no te invité a ti”, aseveró Magaly a Junior Marcano.

(Foto: Captura ATV)

