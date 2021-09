Sheyla Rojas negó tajantemente haber sostenido una relación sentimental con el empresario peruano, Simón Sánchez Alayo , quien dejó entrever que habían tenido un romance.

La influencer aseguró que jamás estuvo con Simón Sánchez y que fueron solo amigos. “Hemos salido como amigos. Sí nos hemos visto, pero que ¿tuvimos una relación? ¡Qué se ubique y le baje un cambio, así de simple!”, aseveró desde México”.

Además, Sheyla Rojas descartó haber viajado con él. “No nunca he viajado con él. Yo viajé con Omayra, él y yo nunca hemos viajado” aseveró en entrevista al programa “Amor y Fuego” que emite Willax TV.

“Es que me da risa que él manda esos videos, trata de decir como dando a entender que estuvo conmigo. Relájate un poquito, yo no estuve contigo. ¡Ubícate! Que te duele, no es mi culpa. Yo siempre fui clara con él y le dije: ‘Yo contigo no puedo estar, yo contigo no voy a estar’. Porque tenía las cosas claras, que no me gustaban de él y por eso no íbamos estar”, indicó la expareja de Antonio Pavón.

Sheyla Rojas indicó que el empresario Simón Sánchez no cumplía las cualidades que ella ve en una pareja. “Hay muchas cosas que más allá de los detalles que me pueden ofrecer, hay muchas cosas en las que yo me fijo... Va de la mano una persona exitosa y a la vez me guste también”, afirmó la modelo.

“Luis Advíncula sí me gustaba”

Sheyla Rojas también se refirió al futbolista Luis Advíncula, a quien se le relacionó de manera sentimental luego que “Magaly TV: La Firme” difundió una foto.

La modelo contó a Willax TV, que conoció al futbolista peruano en Chiclayo cuando era anfitriona en una tienda de zapatillas y Advíncula era uno de los clientes. “A Luis lo conocí cuando yo estaba en Chiclayo y vendía zapatillas porque él era uno de nuestros clientes. Nos hicimos muy amigos, imagínense que él andaba en la puerta de mi casa cuando éramos muy chiquillos. Era una amistad muy inocente, pasó el tiempo y obviamente yo estaba soltera y nos comunicamos”, indicó.

“La verdad que sí me gustaba y no lo voy a negar. A parte había un cariño de por medio, pero ya no se dio más”, agregó Sheyla.

