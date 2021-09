Sheyla Rojas fue uno de los rostros más polémicos del programa de competencia “Combate” allá por el 2011. El reality tuvo en sus primeras ediciones como conductores a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Una de las características de este espacio, es que siempre se intentó relacionar a sus participantes para generar un clima de intriga entre sus seguidores. Precisamente, ahora veremos cómo ‘Shey Shey’ fue una de las concursantes que se le vinculó con varios de sus compañeros, incluido el mismísimo Maluma.

Desde sus primeras apariciones, ya se notaba que Sheyla Rojas no se iba con rodeos y siempre aspiraba a cosas mayores. Entre los recordados romances que tuvo en sus inicios se le recuerda a Israel Dreyfus y Antonio Pavón, con quien tras años de relación tuvo un hijo. Cuando pasó a América Televisión, en “Esto es Guerra” se le vinculó también con Patricio Parodi, y muchos afirmaban que se le veía muy ilusionada.

Hace algunos años, Sheyla Rojas fue catalogada por la prensa farandulera como una mujer interesada, luego que su expareja Pedro Moral hiciera alguna confesiones en el desaparecido programa “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz. “Me tocaron puros misios”, reveló en una entrevista la modelo y exconductora de televisión.

CUANDO SHEYLA ROJAS FUE VINCULADA CON MALUMA

Con 18 años, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, dejaba su natal Colombia para unirse al nuevo programa de competencia, “Combate”. Allí fue donde rápidamente se le vinculó con Sheyla Rojas.

“Cuando comencé mi carrera, yo hacía en Colombia y también en el Perú (mi trabajo de promoción). Estaba creciendo en ambas parte de igual manera. Y Perú se convirtió en mi segundo hogar durante mucho tiempo”, señaló el artista en una entrevista para ‘El Comercio’.

Maluma solo estuvo una temporada en “Combate”. Pero ese tiempo le valió para ser relacionado con la popular ‘Leona loca’, a quien inclusive le dedicó la canción ‘Obsesión’, composición que formó parte de sus inicios en su carrera musical.

“Recuerdo que hice ‘Combate’, estuve una semana allí, y tuve que hacer un millón de cosas para que el público peruano se enamorara de mi música (…) Nunca me voy a olvidar que el Perú fue uno de los primeros países que me dio la mano. Y volver me da mucho sentimiento y me recuerda muchas cosas muy especiales”, agregó.

¿QUÉ DIJO SHEYLA ROJAS SOBRE MALUMA?

En el 2017, Sheyla Rojas se refirió al intérprete de “Felices los 4″. La modelo y conductora de TV reveló que ambos tienen una relación amical, luego que en ese entonces se rumoraba un romance entre ambos.

“Lo conozco hace mucho tiempo, a él, a su papá. He bailado más con su papá que con él. Hemos bailado, somos amigos, no pasa nada”, reveló Sheyla en el programa “En boca de todos”.

Sheyla y Maluma se conocieron en el programa "Combate" (Foto: Facebook)

Con tres discos en su corta carrera musical, Maluma viene cosechando éxitos desde 2015, cuando con su segundo álbum imponía una serie de temas como “Borró cassette”, “El perdedor”, “Felices los 4”, entre otros.

Pero antes de esta racha de éxitos, Maluma, que en 2012 lanzaba al mercado su primer disco “Magia” y no era la estrella latina de hoy, comenzaba su plan de promoción en nuestro país, siendo parte de realities de televisión como “Combate”.