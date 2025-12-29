En los últimos días, ha surgido curiosidad sobre la identidad de la actual pareja de Darinka Ramírez, tras el anuncio de que espera a su segunda hija.

Tras difundirse que el padre del bebé que espera sería un cantante de la orquesta “Los Conquistadores de la Salsa”, la influencer salió a desmentir esta versión de manera categórica.

Ramírez contactó al portal “Instarándula” para desmentir los rumores que la vinculaban con un integrante de dicha agrupación.

“ Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie y si no di más info es porque quiero mi relación y embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien ”, comentó.

Asimismo, la última hija de Jefferson Farfán mandó una curiosa indirecta: “ Mi hija está muy bien, mi pareja se preocupa al 100 de ella, que anda matriculándola en el cole que no hacen otras personas ni preguntan. Estamos felices, mi familia también, nada más puedo decir ”, finalizó.