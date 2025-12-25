Darinka Ramírez confirmó que está esperando a su segunda hija mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria e influencer compartió una fotografía en la que deja ver su embarazo y reveló que será una niña, quien acompañará a su hija mayor, fruto de su anterior relación con Jefferson Farfán.

“ El amor vuelve a florecer en mi vida ”, escribió Darinka en el texto que acompañó la imagen, donde expresó que atraviesa esta nueva etapa con gratitud e ilusión junto a su hija Luana.

“ Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor ”, escribió Ramírez.

Asimismo, señaló que su primogénita ya se prepara para asumir su nuevo rol: “ Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa! ”.

Luego de la publicación que Darinka Ramírez difundió en Instagram, las muestras de cariño y felicitaciones se multiplicaron rápidamente. No obstante, entre los comentarios también hubo usuarios que le consultaron sobre la identidad del padre de su bebé.

Ante las consultas, la empresaria optó por no revelar nombres y resaltó las cualidades de su pareja: “ Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día ”.