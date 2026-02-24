Darinka Ramírez mostró por primera vez en TikTok el rostro de su pareja, antes de que apareciera en ‘Magaly TV La Firme’. Esta es la primera vez que la madre de la hija menor de Jefferson Farfán muestra a su novio en sus redes sociales.

La influencer optó por revelar primero a su pareja en redes, antes de que lo hiciera el programa de la ‘Urraca’, satisfaciendo la curiosidad de sus seguidoras sobre el galán y futuro padre de su segunda hija.

Junto a su pareja, Ramírez publicó dos videos divertidos; en el primero, bromeó con él por su aparición en ‘Magaly TV La Firme’.

Darinka Ramírez se vacila de su pareja antes que salga una nota sobre él en 'Magaly TV La Firme'.

“ Cuando me decía que no le gustaba ni las fotos y ahora saldrá en TV nacional ”, escribió.