La hija mayor de Darinka Ramírez ya espera con emoción a su hermanita. Este jueves 15 de enero, la influencer compartió en su cuenta personal de Instagram cómo avanza su embarazo, sorprendiendo nuevamente a sus seguidores.

Parece que la madre de la más reciente hija de Jefferson Farfán está disfrutando de un embarazo lleno de alegría, y su hija mayor está encantada con la idea de convertirse en hermana mayor.

En las fotos que compartió Darinka, se puede ver a su hija acariciando y besando su pancita. “ Luana me derrite de amor ”, escribió.

Darinka Ramírez muestra su barriguita de embarazada y el amor que tiene la hija de Jefferson Farfán por su hermana.

Darinka Ramírez tras ser consultada por el padre de su segunda bebé: “Alguien que supo querer a mi hija”

Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por segunda vez de una niña y revelar detalles sobre el hombre que se convertirá en el padre de su nueva bebé.

La madre de la última hija de Jefferson Farfán aclaró el misterio en su cuenta de Instagram cuando le preguntaron sobre el hombre que será el padre de su pequeña en camino.

Ramírez reveló que esta persona la conquistó completamente al aceptar y tratar bien a su hija, fruto de su relación con el exfutbolista. Hace unas semanas, dejó claro que no comprende el amor que ‘La Foquita’ siente por su pequeña, al organizarle una fiesta de cumpleaños sin estar presente en ningún otro momento de su vida.

“Queremos saber quién es el afortunado”, consultó una seguidora. Luego, Darinka respondió dicha pregunta: “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras, sino hechos y me sorprende cada día”, aunque la también influencer no se animó a revelar el nombre de su nuevo galán.