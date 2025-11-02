El reconocido comediante argentino Darío Orsi se presentará por primera vez en el Perú con su nuevo unipersonal “Hasta las manos”, un espectáculo cargado de humor e ironía sobre las situaciones cotidianas de la vida moderna.

La función se realizará el jueves 18 de diciembre en el Teatro Canout desde las 8:00 p. m., en una única fecha. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 3 de noviembre a través de Teleticket.

El show forma parte de su gira internacional “Hasta las manos”, organizada por All Access, que llevará al artista por distintos países de la región.

Humor cotidiano y mirada reflexiva

En este nuevo unipersonal, Orsi propone al público reírse de los fracasos y absurdos cotidianos, abordando temas como el amor, el trabajo, la familia o la vida en la ciudad.

Con su estilo reflexivo, espontáneo y cercano, el comediante despliega una serie de historias, anécdotas y desventuras con las que el público puede sentirse identificado.

“En el amor, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en la calle… ¿quién no estuvo ‘hasta las manos’ alguna vez?”, adelanta el artista sobre su propuesta.

Un referente del humor argentino

Darío Orsi es uno de los humoristas más destacados de la nueva generación argentina. Actor, guionista y director, alcanzó notoriedad con el dúo “Mañana el Show”, que revolucionó el humor digital y teatral en su país.

Ha presentado exitosos unipersonales como “Ya lo digo yo”, “Darío Orsi Vivo” y “Lo de la risa”, con los que ha recorrido escenarios de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Inglaterra y España.

En redes sociales, sus videos e improvisaciones suman millones de visualizaciones en Instagram y TikTok, consolidándolo como una figura clave del humor joven latinoamericano.