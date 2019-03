​Dayanara Torres: Louis D'Esposito terminó su compromiso con la ex Miss Universo tras enterarse que padece cáncer

Síguenos en Facebook

La ex Miss Universo y actriz Dayanara Torres no la viene nada pasando bien. Hace unas semanas dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer a la piel, y recientemente han revelado que tras esto su prometido Louis D'Esposito le puso fin a la relación a través de una llamada telefónica.

People en Español ha dado a conocer la noticia luego de que una fuente cercana a la ex reina de belleza revelara lo que habría ocurrido: “Su prometido (Louis D’Esposito), le dijo ‘es too much (demasiado) para mí’”. Pero eso no es todo, sino que agregó: "Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él".

Además, la relación se habría terminado a través de una llamada telefónica tras haberse comprometido el pasado mes de noviembre de 2018.

Recordemos que Dayanara Torres dio a conocer que fue Louis D'Esposito quien insistió a que se realizase el análisis médico en un lunar, precisamente en el que diagnosticaron el melanoma.