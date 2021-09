Dayanita estuvo en el programa de Andrea Llosa a fin de someterse a una prueba de ADN y reconfirmar si es padre de un pequeño de 10 años que vive actualmente en Pucallpa.

La figura de JB en ATV se realizó dicha prueba pero antes dio a conocer los problemas por los que atravesó durante su infancia. Dayanita sostuvo que su papá siempre fue violento y que no aceptaba a que él fuera homosexual.

Dayanita no aguantó las lágrimas mientras seguía brindado detalles. Y es que cuando aún era joven, los maltratos por parte de su padre eran comunes.

“Desde los 8 años he salido a trabajar, siempre me ha gustado el arte, pero mi padre ha sido duro, siempre recibía golpes casi todos los días, no podía dejar de llorar, yo recuerdo, mi papá me trataba como realmente él quería que sea, (como un hombre), la verdad, sí. Siempre he tratado de sonreír ante todo y aguantarme todo lo que tengo”, dijo en medio de las lágrimas que no pudo contener.

“Para mí ha sido complicado perdonar a mi papá no solo he sufrido yo, también ha sufrido mi mamá, para mí es muy difícil todo lo que he vivido, pero con ese sufrimiento al menos me saqué la mugre para trabajar y salir adelante”, agregó la actriz cómica.