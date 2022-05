Genera polémica. La exvocalista del grupo musical Corazón Serrano, Thamara Gómez, respondió particularmente a una internauta que la acusó de estafa.

La cantante fue increpada por una usuaria de nombre Consuelo, quien denunció recibir ropa en mal estado durante un closet sale.

“Acusan a Thamara de estafa en su closet sale de que vende ropa demasiado usada (…) tan linda ella no se quedó callada y le respondió a la clienta inconforme de una forma tan peculiar...”, escribió Samuel Suárez del portal Instarándula, quien dio a conocer los polémicos comentarios de la vocalista.

Según se observa en las imágenes, todo ocurrió durante una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la intérprete, donde mostraba algunas de sus prendas junto a una amiga suya.

“A ver, a esa señora les vamos a contar su historia, lo que pasa es que llegó la señora y cogió prendas nuevecitas, nuevecitas, y quería que le vendan a 10 soles, la señora que vino por otra cosa, por echar mala vibra”, manifestó.

“Quería llevarse mil prendas a tan solo 10 soles, la señora piensa que está, no sé, en una tienda rematadora y encima está rajando, da risa (…) Quería que le rebajen 5 soles, 5 soles la prenda (…) Debe estar sin marido, debe ser una vieja sin marido. Sí, pues, seguro no le dan, no le dan mantenimiento y por eso”, agregó la cumbiambera.

