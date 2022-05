Luego que Vania Bludau revelara en unos chats que fue ahorcada varias veces por Mario Irivarren, diversos personajes del espectáculo se han pronunciado sobre este caso, entre ellos, su expareja Bruno Agostini quien arremetió contra la modelo.

Bruno Agostini contó una anécdota que vivió con Vania Bludau, quien en su primera salida quiso revisarle el celular y ver con quién estaba chateando.

“Yo salí la primera vez con ella, me agarró el celular. Le dije: ‘qué estás haciendo’, reaccionó como queriendo hacer una pelea. Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo: ‘¿Con quién estás hablando?’ Y yo: ‘Con quien me da la gana’. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico”, contó para El Popular.

Luego continuó con: “es muy conflictiva. Le gusta hacer daño. Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño (...) No comparto con que Mario le haya levantado la mano, pero también sé que la conflictiva aquí es Vania. Siento que es una mujer que no tiene los pies en la tierra, que la tele la tiene atontada, se cree una diva”.

Vania Bludau revela que Mario Irivarren la ahorcó más de una vez: “la última fue frente a amistades”

En la última edición de su programa de ATV, Magaly Medina mostró chats donde Vania Bludau revela que fue agredida más de una vez por Mario Irivarren. Incluso, una de esas agresiones fue delante de amigos.

“Me ha ahorcado más de una vez. y la última fue delante de amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza (...) yo ya lo había normalizado ese es el problema, porque siempre decía que venía de traumas y peleas de su relación pasada”, se lee en el chat de Vania.

Luego continuó: “creo que nadie merece esto y es por esa razón que yo ya no quiero estar con él . Créeme que hasta le pagué el psiquiatra porque lo quiero”.