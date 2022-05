Melissa Paredes no tiene reparos en contestarle a sus fieles críticos como lo es Magaly Medina y Rodrigo González, quienes hablaron en sus respectivos programas de TV sobre los acuerdos de su divorcio con su expareja y padre de su hija Gato Cuba

“Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros, que no los toco porque en el futuro pienso comprarme mi departamento”, expresó para el Trome.

Luego continuó con: “él tenía que darme 60 mil y me dio 40 mil, perdí 20 mil, más toda la decoración en la que también invertí, hasta mi árbol de Navidad. Ahora me río y digo ‘qué pelotuda fui’. Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina) y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo. Igual tengo 31 años, me falta mucho por vivir, por ganar, creo que la vida recién empieza”.

Ethel Pozo responde si invitaría a Anthony Aranda a su boda: “Mi amiga es Melissa”

Ethel Pozo se mostró incomoda cuando le preguntaron si invitaría a Anthony Aranda a su matrimonio con el productor de televisión Julián Alexander. Esto luego que el ‘Activador’ afirmara que sí asistiría a la boda de la conductora de ‘América hoy’.

“Si Melissa me invita, claro. Porque dijeron que Melissa es su amiga entonces si la invitan a Melissa y Melissa es mi pareja y la invitan, yo voy”, dijo el chico reality cuando fue consultado por Edson Dávila sobre si asistiría a tan importante evento en la vida de Ethel.

Ante esta afirmación, Janet Barboza le consultó a la conductora si realmente invitaría al bailarín. ¿Por qué me ponen en la mira a mí? Mi amiga es Melissa”. Asimismo, preguntó quién las preguntas que le realizaron al ‘Activador’. “Quiero saber si esa pregunta salió de ti o de la producción”.