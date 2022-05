La actriz Pierina Carcelén reapareció ante cámaras, para el programa Crónicas de Impacto conducido por Olenka Zimmerman, y se refirió al oscuro episodio que debió vivir tras la filtración de un video íntimo suyo.

Desde la playa Talara (Piura donde se desempeña como profesora de yoga, la intérprete recordó aquel asalto, suscitado en 2021, donde los ladrones se llevaron el celular que contenía dicho material audiovisual.

“Me robaron con pistola un 28 de diciembre y las imágenes aparecieron el año siguiente. Cuando llegó esta información, mi primera reacción fue de no querer saber, dejé el teléfono un par de días (…) hubo un momento en el que yo me sentía drenada. Después de unos días, averigüé mucho de lo que se puede hacer, en realidad, es triste, pero no hay mucho que se pueda hacer”, manifestó.

Además, señaló que durante esa situación tuvo la suerte de sentirse “apoyada y sostenida”, “querida por mucha gente”.

“Si hay algo que quisiera hacer es una invitación a la consciencia, de las personas que creen que es gracioso compartir este tipo de cosas. Se olvidan que tienen una mamá, son hombres con sus hijas...”, puntualizó.

En otro momento, la recordada actriz de América Televisión también se refirió a su actual labor y resaltó su preparación para dicha tarea.

“Me tomé varios espacios mientras trabajaba como actriz para aprender cosas, viajé bastantes, me certifiqué como instructora de yoga en varios estilos”, precisó.