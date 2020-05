Para Pierina Carcelén, la actuación vino de manera inesperada en su vida. Luego de un pequeño papel en “Al fondo hay sitio”, supo entonces que quería dedicarse a eso. “Fue una puerta que se abrió en el momento indicado, amor a primera vista”, confiesa la artista de ahora 38 años.

A pesar de haberse alejado durante un tiempo de las pantallas, la actriz ha vuelto a las producciones nacionales y asegura que está contenta y que se siente como “pez en el agua”.

¿Qué es lo que más te llama la atención sobre interpretar distintos personajes?

La empatía. El poder ponerte en los zapatos de la otra persona e intereptarla con total honestidad, respetando sus defectos y entendiendo sus razones de ser así.

¿Ese aspecto también te ha servido a lo largo de tu vida?

Sí, es algo que tengo súper presente y me doy cuenta lo importante que es valorar cómo se siente o piensa otra persona.

¿Cómo te sentiste al asumir tu primer protagónico en “La reina de las carretillas”?

Muy bien. Para cualquier actriz es súper importante hacer un protagónico. De alguna forma, refleja el impacto que está teniendo tu trabajo. Es como darte una palmada en la espalda y decirte: “Lo estás haciendo bien”.

¿Cuál crees que fue ese impacto de interpretar a “Estrella”?

Muchas mujeres me contaron que se habían sentido bastante inspiradas y motivadas por su historia. Me acuerdo de una señora de Pachacámac que me dijo: “Yo abrí mi bodega después de ver la novela”.

Otro rol importante fue el de Clara en “Amor de madre”, una telenovela bastante conmovedora...

Fue un proceso duro de experimentar por todos esos sentimientos, y de conectar con el personaje. Pero me siento feliz y orgullosa porque siento que de eso derivó el resultado de la novela.

¿Qué consideras que se necesita para ser actor hoy en día?

La clara intención de saber que ese es tu camino y por qué, en lugar de buscar fama y reconocimiento. Se necesita preparación, voluntad para demostrar tu trabajo y confianza.

¿Se te ha sido difícil separar tu vida profesional de tu vida personal?

Mi postura siempre ha sido mantener mi derecho a la privacidad, pero sí puedo decir que es un poco dificil manejar eso. No es lo que más me gusta.

¿Cuál es el papel de los artistas en la coyuntura actual?

La misión más importante es difundir mensajes de autocuidado a toda las personas que nos siguen, especialmente en redes.

A pesar de la incertidumbre, ¿cómo ves el panorama hacia el futuro?

Son tiempos complejos para nosotros como artistas, pero también es tiempo de ser creativos para encontrar otras formas de seguirnos comunicando, de seguir haciendo arte, de seguir estando en contacto con la gente.

Perfil

Pierina Carcelén, actriz

Inició su carrera como modelo y luego participó fugazmente en la serie de televisión “Así es la vida” (2006). Después, obtuvo su primer papel protagónico con Estrella en “La reina de las carretillas” (2012) y Clara en “Amor de madre”(2015).

Video Pierina Carcelén