Tras las declaraciones de Gato Cuba, donde aseguró que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme el divorcio Melissa Paredes, la también actriz no demoró en aclarar la versión de su exesposo y aseguró que no recibió ni un sol y que hizo un mal acuerdo por lo que perdió 20 mil dólares.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, sostuvo para Trome.

Luego continuó con: “la idea era hipotecarlo y venderlo y cada uno se iba a otro departamento, para no tener el privilegio ninguno de los dos. Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares, más toda la decoración. A mi nadie me regaló nada”.

Anthony Aranda sobre si usó pantalón de Melissa Paredes en su regreso a ‘Esto es guerra’: ¿Creen qué me va a quedar?

Anthony Aranda aclaró la duda sobre si usó o no el pantalón de cuerina de su pareja Melissa Paredes durante su presentación en el programa de competencia ‘Esto es guerra’. Los cibernautas no dejaron pasar este detalle y muchos comentaron que el bailarín habría vestido una prenda de la actriz.

Durante el programa ‘En boca de todos’, la conductora Maju Mantilla fue directa y le preguntó si el pantalón negro que vistió ayer le pertenecía a Melissa Paredes.

A lo que el ‘Activador’ respondió: “¡Que gracioso! ¿En serio creen qué me va a quedar un pantalón de Melissa?”, dijo.

Incluso, el bailarín bromeó que ahora le había prestado la prenda a Gino Pesaressi, quien hoy optó por colocarse un pantalón negro de cuerina.