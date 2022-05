¿Fin de la relación? Alondra García MIró y Paolo Guerrero habrían dado fin a su relación amorosa luego de varios años, es que ambos personajes ya no se lucen juntos y habrían marcado cierta distancia desde hace algunos meses.

Alondra García Miró ya no usa anillo de Paolo Guerrero

Asimismo, la modelo ‘ojiverde’ habría estado dando a notar su soltería a través de sus historias de Instagram. Pues García Miró se atrevió a contar algunos temas personales en su cuenta de red social y mostró los anillos de su mano.

Este video dio que hablar ya que la modelo no lucía su anillo de compromiso con Paolo Guerrero. Como se recuerda, el capitán de la selección peruana pidió la mano de Alondra García Miró en el 2015 cuando recién iniciaron su relación sentimental y fue ahí cuando la modelo recibió el famoso anillo de compromiso.

Alondra García Miró extraña la actuación

El tema del anillo de compromiso no sería la única señal de soltería de Alondra, pues la modelo confesó extrañar la actuación, sobre todo cuando fue protagonista de la novela ‘Te volveré a encontrar’.

Dicha novela habría causado molestia en Paolo Guerrero ya que habían escenas donde Alondra García Miró se besaba con Pablo Heredia.

Cabe mencionar que dicha novela se grabó cuando Alondra García Miró estaba soltera y es por ello que no tuvo problema alguno con Paolo Guerrero. Sin embargo, cuando se estrenó, la modelo había regresado con el futblista y fue ahí cuando reveló que no grabaría novelas o escenas románticas mientras esté con Paolo Guerrero ya que a él no le gustaría.