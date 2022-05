Tras tres meses de haber confesado su bisexualidad, la actriz de la desaparecida serie ‘De vuelta al barrio’, Merly Morello se animó a dar más detalles sobre su vida en una entrevista para el canal de YouTube del actor Christopher Gianotti.

Como se recuerda en febrero de este año, Morello reveló en TikTok que es bisexual, cuando una seguidora le preguntó si sobre este tema. A lo que ella respondió con naturalidad que era bisexual.

¿Cuándo supo que era bisexual?

Esta vez, Merly Morello dio más detalles y contó que descubrió que le atraían las mujeres a los cuatro años debido a que en el nido le gustó una chica.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod... todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la actriz.

“Hasta sexto grado que me gustó una chica de mi promoción (...) una vez la abracé y una miss me dijo ‘no vayan a creer que son lesbianas, ve a confesarte’”, agregó.

Solicitió respeto

Por fortuna, Morello siempre contó con el apoyo de su madre debido a que la actriz le contó sobre su bisexualidad cuando tenía 14 años. Además, solicitó respeto a la vida privada de los demás.

“Nunca entendí la relevancia de a quién puedo y a quién no amar. La verdad me siento en paz con lo que siento, con lo que soy, mi mamá y mi abuela igual, así que por ese lado no tengo problema. La gente cercana a mí lo sabe desde que tengo uso de razón, creo yo, y en redes realmente aprendan a respetar y a no darle tanta importancia a un tema que es solamente un gusto y fin”, exhortó.

