A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón se mostró preocupada, ya que su hija se encuentra saturando 90-92 en un cuadro de asma. La hija de Melissa Klug se olvidó del caso de denuncia que tiene en su contra, para dejarle un mensaje de fuerza a su bebé.

“Mi chinita linda, está saturando 90-92 con un cuadro de asma que no la deja en paz. Te amo, mi reina, todo esto va a pasar”, escribió Samahara Lobatón.

Foto: Instagram @sam_lobaton_klug

Samahara Lobatón niega separación de Youna tras denuncia de Jorka Otoya: “Estamos muy bien”

Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta tras presuntamente protagonizar un nuevo episodio de violencia. Jorka Otoya Tupayachi denunció a la influencer en la comisaría por acosarla y amenazarla de muerte vía mensajes de WhatsApp. Cabe mencionar que la hija de Melissa Klug lo niega todo y cuenta que esos chats son falsos.

La reportera de Amor y Fuego le consultó a Samahara si las cosas con Youba iban bien, pues ellos no se siguen en Instagram.

“Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos super bien, él y yo, así nos entendemos. No, todavía no me casen, por favor”, expresó.