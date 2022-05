Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta tras presuntamente protagonizar un nuevo episodio de violencia. Jorka Otoya Tupayachi denunció a la influencer en la comisaría por acosarla y amenazarla de muerte vía mensajes de WhatsApp. Cabe mencionar que la hija de Melissa Klug lo niega todo y cuenta que esos chats son falsos.

“Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, indicó.

Luego continuó con: “si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque esa conversación es editada, como te digo, no tengo idea de quién es”.

Samahara no está peleada con Youna

La reportera de Amor y Fuego le consultó a Samahara si las cosas con Youba iban bien, pues ellos no se siguen en Instagram.

“Nosotros no estamos bloqueados, simplemente no nos seguimos, pero nos llevamos super bien, él y yo, así nos entendemos. No, todavía no me casen, por favor”, expresó.

