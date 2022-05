A través de sus redes sociales, el popular Giselo dejó en claro que él no busca a las marcas para que le den canje publicitario, pues las empresas lo buscan para cerrar negocios.

“¿Cuándo dejarás el canje?”, le preguntó el usuario en Instagram, pero Edson Dávila no se quedó callado y respondió cómo es el manejo de la publicidad.

“Cuando el cliente ya no me busque porque te explico, tal vez no lo sabes o no estás informado, yo no escribo a pedir canje y eso lo puede decir cualquier cliente. Si mi representante está de acuerdo, lo acepta, así no más es”, aclaró el popular ‘Giselo’.

Foto: Instagram @edsondavila30

Edson Dávila dice que Christian Domínguez y él son “como Batman y Robin”

Edson Dávila no puede estar más feliz de que el magazine en el que trabaja con Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez lidera la audiencia de las mañanas.

“Estoy super contento y agradecido con Dios y con el público. Los cinco, Ethel, Janet, Brunella, Christian y yo le ponemos mucho punche, nosotros lideramos día a día, los números no mienten”, aseguró.

El bailarín que se encarga de poner la cuota de humor en el espacio con sus ocurrentes comentarios manifestó estar “contento porque estoy creciendo día a día en un programa que lidera en su horario”. “Es una bendición”, agregó.

Fiel a su estilo, el popular ‘Giselo’ reveló cómo se lleva con Domínguez. “Christian y yo somos como ‘Batman y Robin’, una gran dupla con mucha complicidad. Él es mi amigo, sabe mis secretos, es chacotero como yo, y eso a la gente le gusta”, dijo.

Finalmente, y a pesar que cuando están en el programa en vivo muchas veces la ‘trolea’, Edson tuvo unas bonitas palabra la popular ‘Rulitos’. “Janet es una conductora con muchos años de experiencia de quien aprendo mucho. Estoy muy contento”, sentenció.