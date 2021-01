Demi Lovato empezó a ganarse un nombre en la industria del entretenimiento tras su rol protagónico en la cinta “Camp Rock”, hace ya 13 años. La película le dio el título de ‘chica Disney’ y abrió sus puertas a otros proyectos como “Glee” y “Sunny, entre estrellas”.

Sin embargo, la música pudo más y se enfocó en su carrera de cantante, lanzando diversos éxitos a nivel mundial. Ahora, Demi tiene una nueva oportunidad en la pantalla chica gracias a la serie “Hungry”.

Según informó el portal Deadline, Suzanne Martin estaría al frente de esta comedia que prepara la NBC. Dicha producción relatará las aventuras de jóvenes amigos que forman parte de un grupo de terapia para personas con trastornos de alimentación.

“A los 8 o 9 años comencé a comer demasiado y de manera compulsiva. Horneaba galletas y luego me las comía todas. Luego empecé a sentirme infeliz con mi cuerpo. Entonces pasé a desnutrirme pasando hambre y eso hizo que comenzara a vomitar y a ayunar”, confesó la cantante en su documental “Demi Lovato: Simply Complicated”.

Además de ser protagonista, Demi Lovato también será productora ejecutiva junto con Suzanne Martin, quien también fue productora y guionista de la aclamada serie “Frasier”.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de esta nueva ficción ni el reparto que acompañará a Demi Lovato en esta nueva aventura. Antes, la cantante contará su historia en el documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, que llegará a YouTube el próximo 23 de marzo.

VIDEO RECOMENDADO

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato

Sam Smith lanzó “I’m ready” junto a Demi Lovato (16/04/20)