Denisse Dibós, actriz, directora y productora teatral, a horas de despedir 2025, nos confiesa que le agrada cada fin de año hacer un balance de lo vivido. “Lo hago para saber qué hay que corregir y por dónde estoy yendo. Si voy por el sendero correcto, o si tengo que trazar nuevos caminos”, dice la directora de la Asociación Cultural Preludio e integrante de la telenovela “Los otros Concha 2”, producción en la que encarna a Victoria Dubois de Romel.

“Me encanta mi personaje y voy fascinada a mis grabaciones porque el ambiente es muy agradable. Tula Rodríguez es encantadora, y disfruto las escenas con mis hijos en la ficción”, afirma la actriz.

Con Preludio te pones cada año la valla más alta, eso es todo un reto.

Lo de la valla alta es algo que manejo desde hace tiempo y tiene su lado positivo. Obviamente, para poder superar lo que hiciste el año pasado debes siempre empujar el carro con más fuerza y tratar de motivar a los que están a tu lado para lograr los objetivos. Dar mayor autonomía a los líderes de diferentes rubros de Preludio es uno de los elementos buenos, pero todo en la vida tiene su parte no tan positiva, siempre hay errores que corregir.

¿Por ejemplo?

Para mí, es clarísimo, el tema de la comunicación intergeneracional es bien complejo, cada generación tiene sus prerrogativas, sus formas de pensar, de comunicarse y eso en nuestro trabajo de equipo es bien complicado. Como cabeza, como directora, tengo que poder llegar a ellos y comunicarme, pero no siempre puedo, porque no necesariamente hablo en sus mismos términos, en su mismo lenguaje y viceversa. A veces ellos creen que ya me lo explicaron y asumen que lo entendí y no fue así.

Hay que ponerse en el lugar de ellos para saber cuáles son sus expectativas y no las que nosotros creemos.

Son temas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, un joven piensa que con mandar su propuesta ya es suficiente, porque tú tienes que leerla, sin embargo, te hablo desde nuestro nicho, el teatro musical, artes escénicas que son artes vivas. Entonces, mandar un documento de Excel no es lo mismo que sentarte a conversar con la persona mirándola a los ojos a ver qué piensas de su propuesta, y hablo básicamente de producción y dirección. Es importantísimo mirarnos a la cara, conversar, escucharnos.

"Para ser parte de un musical tienes que saber cantar, bailar y actuar muy bien, Si no cumples los tres requisitos, no llegas a subir a un escenario. Es un género bastante complejo", dice Denisse Dibós.

¿Qué satisfacciones te deja este año que se va?

Haber trabajado intensivamente con muchos niños que tienen un talento brutal y haber realizado talleres montajes profesionales en teatro y eso me motiva muchísimo. Es una nueva generación muy talentosa, con muchas ganas de trabajar y de prepararse.

¿Tras esa experiencia con talento muy joven, los personajes mediáticos o influencers tienen cabida en el teatro musical?

Definitivamente, no. Tienes que saber cantar, bailar y actuar muy bien, Si no cumples los tres requisitos, no llegas a subir a un escenario. Es un género bastante complejo.

¿Sigue siendo muy caro producir musicales en el Perú?

Sigue siendo cada vez más retador, sobre todo si quieres hacer las cosas bien. Lamentablemente es costoso, no solamente tienes que preocuparte de un buen elenco, también que el teatro tenga una buena acústica, un buen equipo de sonido, consolas mínimo de 34 canales para microfonía de actores y de músicos, luces con buenas cabezas móviles, entre otros elementos.

A pesar de todo, sigues apostando por el teatro musical, ¿qué preparas para el 2026?

Haremos un musical sobre la vida de Marco Zunino, él llevará el peso de toda la historia. Vamos a utilizar musicales que hemos hecho antes con él, y los que soñaría con hacer. Tendrá una invitada que es Gisela Ponce de León, y en verano convocaremos a audiciones para integrar a bailarines de jazz, tap, de contempo, pero que también canten y actúen.

¿Pero allí no quedan los proyectos?

Volveremos con “Madres, el musical” con Rossana Fernandez Maldonado, Gianella Neyra, Erika Villalobos y Alexandra Graña, que van a estar las dos primeras semanas. Luego, ellas darán el pase de antorcha a un nuevo elenco que estará integrado por Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Stephany Orúe y Daniela Camaiora. La otra bomba es que obtuve los derechos para hacer el musical original de “Annie”, que lo vamos a estrenar en septiembre del 2026.