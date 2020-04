Dos años han pasado desde que Denisse Dibós se quitó la piel de la “nanita”, madre adoptiva en la ficción de Alondra García Miró en “Te volveré a encontrar”, telenovela que acaba de estrenarse por América Televisión en plena pandemia y que significa una experiencia que la actriz no olvidará.

“Fue el año en el que me dio el cáncer de mama. Cuando empecé a trabajar en la telenovela, yo estaba en mis primeras sesiones de radioterapia. Tuve siete semanas en las que grababa casi todo el día y en la noche iba a mi tratamiento. Llegaba a mi casa destruida”, recuerda.

El trabajo te sirvió para no derrumbarte...

Fueron épocas muy duras, pero yo sabía que necesitaba algo así. Decía: “Dios mío, sé que lo mejor es descansar, estar en casa recuperándome”. Pero yo me conozco. Tengo una energía que, si no la canalizo y no la trabajo, hubiera sido peor para mí.

Tu papel fue como uno de esos regalos que llegan en el momento justo...

¿Sabes lo primero que hice cuando me diagnosticaron cáncer? Llamé a los que me representan y les dije: “Por favor, estén atentos, ahora sí quiero trabajar en televisión. Si hay algo fuerte de novela o película, propónganme. Necesito un soporte que obligue a pararme de la cama”. Increíblemente, al día siguiente me llaman y me dicen: “Denisse, no lo vas a creer, nos han mandado esto para ti: una telenovela. Te quieren porque a Diana Quijano, quien iba a encarnar el personaje originalmente, se le complicaron las cosas y no pudo”. Así fue todo.

Han pasado dos años y esta novela, que te permitió enfrentar la enfermedad, se estrena en un momento tan especial y extremo...

Si tengo que ponerla en una balanza, hoy estoy más positiva que negativa. Lo que está pasando lo veo también como un regalo del universo, del planeta, como quieras verlo. Este mundo tiene que cambiar. No podemos seguir igual. Estamos destruyendo nuestro planeta en todo sentido. Lo malo tiene que parar.

Si no aprendemos de esto, ya no sé de qué...

Todos tenemos que tomar conciencia de que debemos hacer un cambio y empezar por casa. Eso de estar encerrados como si estuviéramos tras las rejas, te hace pensar, te hace reinventarte.

Y reinventarse es lo que necesitará el gremio artístico por la crisis que se viene...

Yo que soy productora de Preludio, además de preocuparme por qué voy a hacer para mantener mi casa, mi hija, tengo que pensar en toda la gente que estaba esperanzada en lo que preparábamos. Yo tenía cuatro obras para este año, con cuatro elencos grandes. No puedo pensar solo en mí. Tengo que ser creativa, reinventarme, pensar para ver cómo ayudo a toda esa gente que había apostado por mí.

No vale quedarse quieto...

Hace tres semanas que empecé con reuniones diarias con mi equipo de Preludio. Se ha ido sumando más gente, agencias que nos van a apoyar con ideas, especialistas en marketing digital. La próxima semana vamos a empezar un podcast con Marco Zunino: Yo desde Lima, él desde México, y con colegas de Nueva York y España.

A pesar de los esfuerzos, hay mucha desesperanza en el gremio artístico...

Aunque suene trillado, tenemos que estar más unidos. La gente se demora en conectarse al inicio, pero tenemos que generar poco a poco pequeñas cadenas de solidaridad. Eso va a ser vital y necesario.

Perfil

Denisse Dibós Silva. Actriz y productora. Como directora de la Asociación Cultural Preludio ha presentado musicales como “Jesucristo Superstar”, “Cabaret”, “Chicago”, “Amor sin barreras” y “El chico de Oz”. Estudió la carrera de Música en California.