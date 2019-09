Dennis Rodman: “Madonna me ofreció dinero si la dejaba embarazada”

El exbasquetbolista Dennis Rodman reveló detalles de la relación que mantuvo con la cantante Madonna en la década de los noventa. Recordado por haber sido cinco veces ganador de la NBA y uno de los mejores rebotadores de la historia de este deporte, indicó que la “Reina del pop” le ofreció una fuerte suma de dinero para que pudieran tener un hijo juntos.

“Madonna me dijo que si yo la dejaba embarazada, me pagaría 20 millones de dólares”, indicó Rodman durante una entrevista para el programa The Breakfast Club. Lejos de ponerse nervioso por los hechos, el artista indicó que sí estuvo dispuesto a convertirse en padre en aquella ocasión.

“Cuando estaba en Las Vegas, ella me llamó para decirme que estaba ovulando. Le respondí que iba a estar con ella en cinco horas, tiempo que me tomaba en llegar hasta donde se hospedaba”, continuó el deportista.

Pese a que Madonna no tuvo ningún hijo con la exestrella del baloncesto, Rodman comentó que “intentó” varias veces lograr el objetivo.

Por otro lado, Dennis Rodman dejó entrever que Lourdes León, hija de Madonna y del bailarín Carlos León, fue concebida bajo el mismo tipo de contrato que se le sugirió a él. Sin embargo, la ahora figura pública evitó dar detalles sobre el rumor. La cantante no se ha pronunciado sobre estos comentarios.

Como se recuerda, Madonna y Rodman fueron una de las parejas más populares de la década de los noventa. El ex Chicago Bulls también ha salido con otra conocidas artistas, como Vivica A. Fox.

En 1998 se casó con CarmenElectra, pero el matrimonio se disolvió hacia finales del siguiente año.