Pamela Franco estuvo en el set del programa “Manque quien mande” y se refirió a la infidelidad que sufrió por parte del cantante Christian Domínguez, confirmando que sí estuvieron juntos en el momento que se emitieron las imágenes de comentado “ampay”. Sin embargo, se mostró afectada por todo lo sucedido.

“Por eso estoy acá, ya quiero cerrar esto para poder sanar. Quiero seguir esforzándome para ser una mejor persona. Quiero trabajar para mí, que me den la oportunidad de seguir trabajando, para crecer como persona, como profesional. No se gana nada, solo hacer daño”, dijo en MQM.

“Quiero levantarme y poder superar todo. Lo que yo siento no importa en estos momentos. No importa para nadie, pero yo lo acepté. Estoy aquí, di la cara. Las personas aprenden de sus errores. Lo aprendí muchos años atrás. Discúlpenme, mi familia, la señora Pamela López, yo quiero seguir adelante, solo quiero trabajar en eso. Quiero seguir trabajando en mí y quiero que me permitan hacerlo. A veces no se miden las consecuencias de los actos cuando uno no se siente bien, por eso a veces los tenemos que pagar de esta manera, pero sí podemos pararnos y seguir”, añadió.

Además, la ex integrante de “Ama Bella” reveló que mantuvo una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva. " Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado” , señaló sobre el popular ‘Cuevita’.

TODAVÍA AMA A DOMÍNGUEZ

Sin embargo, Pamela Franco dejó con la boca abierta a todos cuando confesó que todavía sigue amando a Christian Domínguez, dejando abierta la posibilidad de una posible reconciliación en un futuro.

“Todavía amo a Christian, el amor no se va de la noche a la mañana. El capítulo con Christian ha sido el más importante”, dijo en el espacio conducido por María Pía Copello, Carlos Vílchez ‘La Carlota’ y Mario Hart.